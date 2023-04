Il disegno di legge, le materie di studio, le linee guida: come sarà il liceo del Made in Italy di Giorgia Meloni (Di martedì 4 aprile 2023) «Il vero liceo è il vostro. È quello più legato alla cultura italiana». Giorgia Meloni ieri ha espresso la sua preferenza al VinItaly di Verona. Parlava agli allievi degli istituti agrari e ha sostenuto che negli istituti professionali «ci sono più sbocchi» rispetto al classico e allo scientifico. Ma soprattutto, la premier ha scelto la platea veneta per annunciare un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. Ovvero il liceo del Made in Italy. «Vogliamo valorizzare il legame che esiste tra la nostra cultura, i territori e la nostra identità», ha insistito la presidente del Consiglio. In cantiere c’è già un disegno di legge: la firma, ovviamente, è dei parlamentari di Fratelli d’Italia. Ma come ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) «Il veroè il vostro. È quello più legato alla cultura italiana».ieri ha espresso la sua preferenza al Vindi Verona. Parlava agli allievi degli istituti agrari e ha sostenuto che negli istituti professionali «ci sono più sbocchi» rispetto al classico e allo scientifico. Ma soprattutto, la premier ha scelto la platea veneta per annunciare un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. Ovvero ildelin. «Vogliamo valorizzare il legame che esiste tra la nostra cultura, i territori e la nostra identità», ha insistito la presidente del Consiglio. In cantiere c’è già undi: la firma, ovviamente, è dei parlamentari di Fratelli d’Italia. Ma...

