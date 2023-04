Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso Figc sulla Carta Covisoc

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Non arrivano buone notizie per la, il cuialdifamosa “” èto. Alla base della decisione la cessazione della materia del contendere, dato che laè stata già a tutti gli effetti consegnata e visionata. Inalterati i principi giuridici della sentenza del Tar, per il quale era stata ritenuta corretta la decisione di passare dalla giustizia sportiva alla giustifica amministrativa. Senza dubbio una sconfitta per la. SportFace.