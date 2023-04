Il Comune di Napoli punta a recuperare un miliardo di euro di evasione in dieci anni (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – recuperare oltre 1 miliardo di euro di evasione in 10 anni e avere un incremento strutturale della sola riscossione ordinaria di Tari e Imu per oltre 70 milioni di euro. E’ il risultato a cui punta il Comune di Napoli che sarà affiancato nell’operazione di recupero dell’evasione dalla società di progetto ‘Napoli Obiettivo valore’, operativa dal 1 maggio. Ad oggi il Comune di Napoli ha mancate entrate per 2 miliardi e 200 milioni di euro che corrispondono al disavanzo. “L’obiettivo dell’operazione di risanamento dei conti – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta – è avere risorse per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutioltre 1didiin 10e avere un incremento strutturale della sola riscossione ordinaria di Tari e Imu per oltre 70 milioni di. E’ il risultato a cuiildiche sarà affiancato nell’operazione di recupero dell’dalla società di progetto ‘Obiettivo valore’, operativa dal 1 maggio. Ad oggi ildiha mancate entrate per 2 miliardi e 200 milioni diche corrispondono al disavanzo. “L’obiettivo dell’operazione di risanamento dei conti – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta – è avere risorse per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EuropeDirectNA : ??Case #Green: il Parlamento Europeo dà il via al negoziato. Lo scorso 14 marzo il Parlamento europeo ha avviato con… - ComuneNapoli : Dal Patto per Napoli al Patto con Napoli. Nasce ‘Napoli Obiettivo Valore’, nuovo corso nella gestione delle entrate… - soppyzz : i tifosi di juventus e napoli hanno in comune una cosa: fischiano l'inno della serie a gemellatevi - Luigiciccarella : @SalvioEspo Ragazzi, ma perché ci sono tutti questi Hashtag in tendenza? Cosa hanno in comune? #violenza #ultras #napoli #camorra ? - alb_can : @jhonny80schiano @DiegoDeLucaTwit Se prima non veniva compilato forse è perché la SSCN, la questura ed il comune di… -