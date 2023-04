Il Commissario Ricciardi 3: Lino Guanciale Conferma Che La Fiction Non Chiuderà! (Di martedì 4 aprile 2023) Il Commissario Ricciardi 3: nel corso di un’intervista, Lino Guanciale ha fatto sapere ai telespettatori che la Fiction non è destinata a chiudere, ma proseguirà con una terza stagione… Il Commissario Ricciardi 2 ha chiuso i battenti, per il dispiacere dei tanti fan che da tempo aspettavano di vedere la seconda stagione. Ad ogni modo, anche se si pensava che questa sarebbe stata quella conclusiva, sembra proprio che ci sia l’intenzione di proseguire con le vicende di Luigi Alfredo. A Confermarlo è stato lo stesso Lino Guanciale, che ha spiegato che questa Fiction non è destinata a chiudere. Il Commissario Ricciardi 3: Lino Guanciale ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 aprile 2023) Il3: nel corso di un’intervista,ha fatto sapere ai telespettatori che lanon è destinata a chiudere, ma proseguirà con una terza stagione… Il2 ha chiuso i battenti, per il dispiacere dei tanti fan che da tempo aspettavano di vedere la seconda stagione. Ad ogni modo, anche se si pensava che questa sarebbe stata quella conclusiva, sembra proprio che ci sia l’intenzione di proseguire con le vicende di Luigi Alfredo. Arlo è stato lo stesso, che ha spiegato che questanon è destinata a chiudere. Il3:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kikka16171687 : @antoniomilo1 complimenti x la fiction resta con me e il commissario Ricciardi.. Sei un bravissimo attore.. Belliss… - philo_mena_ : @gattonero081 Wa il Commissario Ricciardi non l’hai visto? Mi fa schiattare dalle risate Milo - NConcubia : RT @fdevitart: L'uomo più depresso di Napoli e il suo bff che vanno in giro a investigare omicidi (Sì ho appena finito di guardare la secon… - fdevitart : L'uomo più depresso di Napoli e il suo bff che vanno in giro a investigare omicidi (Sì ho appena finito di guardare… - whalienswan1 : Recuperata anche la seconda stagione de il commissario Ricciardi e FINALMENTE -