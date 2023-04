Il comico “Dado” andrà a processo per diffamazione contro il fidanzato della figlia

(Di martedì 4 aprile 2023) Il prossimo 6 giugno Gabriele Pellegrini,noto con il nome d’arte “”, sarà in tribunale come imputato in unper. È stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare dopo che le accuse a suo carico più gravi penalmente, per stalking e calunnia, erano state archiviate. In un talk show televisivo raccontò di essere stato aggredito dal compagno, Federico Molteni, pubblicando una foto di lui insanguinato. I fatti risalirebbero all’aprile 2019, quando fece sapere di essere andato al pronto soccorso con il setto nasale fratturato e di esserne uscito con una prognosi di un mese. In un’intervista a Repubblica,aveva descritto così il confronto avuto in strada col ragazzo: “Ha tentato di investirmi. Mi sono ...

Salgono invece per la prima volta sul palco di Only Fun "Show: Ippolita Baldini, Max Cavallari, Gabriele Cirilli, Dado, il trio de I Gemelli Di Guidonia, Roberto Lipari, Angelo Pisani

