Il cibo come simbolo di rinascita (Di martedì 4 aprile 2023) Le uova sode e l’insalatina novella nell’antipasto, la carne di agnello o di capretto, la colomba o la pastiera come dessert, e poi le uova di cioccolato. E ci sono ancora tanti elementi, diversi da regione a regione: il menu di Pasqua è un mosaico di tradizioni e di simbolismi, di rimandi talvolta evidenti, talvolta sottili e nascosti, al tema cristiano della Resurrezione o a quello, più antico e pagano, della rinascita della natura. Quando addentiamo il soffice lievitato, raramente ci soffermiamo a pensare al Diluvio universale e al biblico approdo dell’Arca di Noè, ma tutti sappiamo che la colomba, ritornata portando nel becco il rametto di ulivo, è da sempre il simbolo della pace e della riconciliazione fra il Dio e l’uomo. Ancora più nascosto è il significato dell’uovo di cioccolato, chiuso nella sua perfetta forma ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 aprile 2023) Le uova sode e l’insalatina novella nell’antipasto, la carne di agnello o di capretto, la colomba o la pastieradessert, e poi le uova di cioccolato. E ci sono ancora tanti elementi, diversi da regione a regione: il menu di Pasqua è un mosaico di tradizioni e di simbolismi, di rimandi talvolta evidenti, talvolta sottili e nascosti, al tema cristiano della Resurrezione o a quello, più antico e pagano, delladella natura. Quando addentiamo il soffice lievitato, raramente ci soffermiamo a pensare al Diluvio universale e al biblico approdo dell’Arca di Noè, ma tutti sappiamo che la colomba, ritornata portando nel becco il rametto di ulivo, è da sempre ildella pace e della riconciliazione fra il Dio e l’uomo. Ancora più nascosto è il significato dell’uovo di cioccolato, chiuso nella sua perfetta forma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reverie_et_ : RT @UnCozzo: Il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a r… - Mario82566505 : RT @enzobianchi7: Iniziata la settimana santa,come i contadini d’una volta ho seminato le patate:quelle bianche per la purea quelle gialle… - tommicavagna : RT @UnCozzo: Il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a r… - turno_di_nottee : RT @howblueearchive: procacciandomi cibo in cucina come un ddm qualunque #oriele - howblueearchive : procacciandomi cibo in cucina come un ddm qualunque #oriele -