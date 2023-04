Il Chelsea ha fretta per il dopo-Potter: è corsa a due per la panchina (Di martedì 4 aprile 2023) Sono giorni caldissimi in casa Chelsea, roventi per la rivoluzione in panchina che si fa sempre più prossima. La seconda della stagione,... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Sono giorni caldissimi in casa, roventi per la rivoluzione inche si fa sempre più prossima. La seconda della stagione,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Chelsea ha fretta per il dopo-Potter: è corsa a due per la panchina: Sono giorni caldissimi in casa Chelsea, rov… - cmdotcom : Il #Chelsea ha fretta per il dopo-Potter: è corsa a due per la panchina - EdoardoSemmola : Tales of the Chelsea Hotel #3 #4aprile «Mentre il mondo sta girando senza fretta» Oggi nel 1951 nasce a Roma… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Abraham: 'Ritorno al #Chelsea? Mai dire mai, ma non ho fretta: il futuro può essere ovunque' 'Segreti e retroscena su #Mo… - SOSFanta : ?? #Abraham: 'Ritorno al #Chelsea? Mai dire mai, ma non ho fretta: il futuro può essere ovunque' 'Segreti e retrosc… -