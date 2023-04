Il Cammino dell'Anello: tra escursionismo e Tolkien (Di martedì 4 aprile 2023) Una prima compagnia ha ultimato il test de Il Cammino dell'Anello, partendo da Dozza (in provincia di Bologna) percorrendo 70 km, in 5 giorni, fino al vulcanetto del Monte Busca. Questo è quello che pensava Bilbo Baggins all'inizio de Lo Hobbit, ma poi sappiamo tutti come è andata, l'avventura ha pervaso la sua vita e anche quella di suo nipote Frodo e dei suoi amici. E se questo senso dell'avventura, con tutte le paure e dubbi del caso, potesse inondare le vite di tutti noi? Quanto sarebbe straordinario uscire di casa solo con uno zaino sulle spalle, magari colmo di paure e incertezze e intraprendere un'avventura? Da maggio di quest'anno potrete sperimentare sulla vostra pelle, e gambe, il senso interiore di un Cammino spirituale e fisico, unito alla letteratura Tolkieniana. … Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Una prima compagnia ha ultimato il test de Il, partendo da Dozza (in provincia di Bologna) percorrendo 70 km, in 5 giorni, fino al vulcanetto del Monte Busca. Questo è quello che pensava Bilbo Baggins all'inizio de Lo Hobbit, ma poi sappiamo tutti come è andata, l'avventura ha pervaso la sua vita e anche quella di suo nipote Frodo e dei suoi amici. E se questo senso'avventura, con tutte le paure e dubbi del caso, potesse inondare le vite di tutti noi? Quanto sarebbe straordinario uscire di casa solo con uno zaino sulle spalle, magari colmo di paure e incertezze e intraprendere un'avventura? Da maggio di quest'anno potrete sperimentare sulla vostra pelle, e gambe, il senso interiore di unspirituale e fisico, unito alla letteraturaiana. …

Il Cammino dell'Anello: tra escursionismo e Tolkien L'idea de Il Cammino dell'Anello nasce proprio da questo concetto, realizzare un proprio viaggio interiore in condivisione con altri membri di una compagnia, godere dei momenti di sconforto e quelli ... Persona. Centralità e prospettive. 12 aprile 2023 ... con il loro eterno domandare, possono elevarsi alla ricerca del senso e della direzione dell'esistenza, e vuol mostrare come la filosofia e la teologia siano ancora d'ausilio in tale cammino". A ...