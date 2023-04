(Di martedì 4 aprile 2023) Come supportoper ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in linea con il piano REPowerEU, limitando nel contempo, il più possibile, le distorsioni concorrenziali, la Commissionepea ha approvato un aiuto, per un importo pari a 450di, a sostegno della produzione dirinnovabile per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale delDeal. La Commissione ha concluso che il regime diitaliano è necessario, adeguato e proporzionato, al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per l’attuazione del piano REPowerEU e del piano industriale delDeal, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Idrogeno green, via libera ad aiuti per 450 milioni di euro all’Italia - ValBarrett82 : RT @EnergiaItNews: Ok dall’#UE ai 450 milioni dal #PNRR per convertire l’industria all’#H2green - infoiteconomia : Pnrr: ok Ue ad aiuti Roma da 450 milioni a idrogeno green - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Energia, #Ue approva regime #Italiano da 450 mln per #idrogeno #green #energy #energyefficiency #energytransition #Hydrog… - _PistisSophia : Pnrr, ok Ue a progetto Italia per idrogeno green: aiuti per 450 milioni Via libera della Commissione Ue, nell'ambit… -

... a sostegno della produzione dirinnovabile per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette , in linea con il piano industriale delDeal . La Commissione ha ......allo schema italiano da 450 milioni di euro per sostenere la produzione integrata died ... così come previsto dalDeal europeo. Si tratterà di sovvenzioni dirette a copertura dei costi ...Ma c'è di più, allargando lo sguardo alla transizione, questa potrà trasformarsi in una ... di elettrolizzatori per l'verde, di sistemi di accumulo, di auto e bus elettrici Ed è poi ...

Pnrr: ok Ue ad aiuti Roma da 450 milioni a idrogeno green - Ultima Ora Agenzia ANSA

Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera ha dichiarato: “Questo primo ma importante passo nello sviluppo della filiera dell’idrogeno green vede il nostro Gruppo porre le basi per ...La Commissione Europea ha dato il via libera all'Italia per un progetto da 450 milioni di euro per promuovere la produzione integrata di idrogeno ed ...