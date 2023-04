Icons | la nuova collezione di Versace con Hathaway e Lee

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 4 aprile 2023) Life&People.it Poche settimane dopo il trionfale fashion show svolto in solitaria al Design Palace Center di Los Angeles arriva la“,campagna diche rispecchia fedelmente alcuni dei codici rispolverati proprio sulla runway statunitense: capi senza tempo, fortemente identitari, liberamente ispirati alla lezione sartoriale della maison e perfetti per la donna tipica della casa di moda diretta da Donatella. Una donna forte, di grande carattere e personalità. A brillare nella campagna pubblicitaria l’attrice hollywoodiana Annee la cantante Chris Lee. La moda come espressione di personalità Osservando quanto fatto sia nella sfilata che in questasembra cheal momento senta la necessità ...