Ibra vicino al Napoli? Il ‘no’ di Gattuso bloccò tutto | le parole di Cannavaro

(Di martedì 4 aprile 2023)è statoa vestire la maglia del? A raccontare l’episodio Fabioai microfoni di DAZNè statoa vestire la maglia del? A raccontare l’episodio Fabioai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: «è innamorato di, lo ha sempre detto e forse c’è un po’ di rammarico da parte sua per non aver mai giocato al Maradona. De Laurentiis voleva portarlo a, poifermò la trattativa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Cannavaro: 'Ibra era vicino al Napoli, ma Gattuso non lo ha voluto' - H_V_Maradona : @angianna78 @NicoSchira Dai! Vicino a Ibra è un ragazzino... - andremarte_ : @Bomber025 @manuelitociri @edohere__ Bo 2 volte è andato via e ha vinto la Champions la sua ex squadra vuol dire ch… - Spina14_acm : @lu___01 Pensando in modo aziendalista Non rinnovo Ibra Cercare i tutti i modi di vendere uno tra Rebic e Origi per… - bergomifabio : @lucacohen @lucacohen sono d’accordo con te su questi articoli. Detto questo durante le elezioni scorse una persona… -

Diretta da Donald Glover e Janine Nabers, Swarm segue dala vita della ragazza con gravi ... oltre che il finale, è Adamma Ebo, ma non solo, all'elenco si aggiungonoAke e Stephen Glover, ......monitorando dala situazione di Abraham. Gerry Cardinale e Paolo Maldini - calciomercato.itCi sarebbe anche l'inglese sulla lista di Maldini e Massara per rinforzare l'attacco poste ...Non ho mai dubitato di me, avevo semprepersone che non volevano che dubitassi di me". Le ... Tonali parla di Leao e: "Leao è un ragazzo particolare. È un buono, dentro e fuori dal campo, ...

Cannavaro svela: “Ibrahimovic vicino al Napoli. Ecco perché non andò in porto” ItaSportPress

Di sicuro la Champions darà degli stimoli diversi alla squadra di Spalletti", ha detto Cannavaro. Poi il retroscena: "Ibra vicino al Napoli La storia è verissima. Andammo a farci un giro per le ...ATALANTA – Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista della sfida contro la Cremonese. Anche nella giornata di oggi Teun Koopmeiners si è alternato fra lavoro individuale e lavoro in gruppo.