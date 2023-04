Iaquinta | «Con l’Inter grandissima sfida Juventus? Che mentalità!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023) Vincenzo, ex giocatore bianconero, ha parlato della gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro(vedi articolo) . La sua opinione a Radio 24. SPERANZA ? Vincenzo, in diretta a Radio 24 nel corso del programma radiofonico "Tutti Convocati", ha dichiarato: «Mancano pochi punti al quarto posto, i giocatori e Massimiliano Allegri stanno facendo grandissime cose. Avere questa mentalità e continuità avendo il -15 non è assolutamente scontato. Stasera conci sarà unapartita, io da juventino spero che vinca la».