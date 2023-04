IA, in arrivo GPT-5 di OpenAI: sarà impossibile distinguerlo da un essere umano (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid OpenAI è un’organizzazione no profit fondata nel 2015 da Elon Musk con lo scopo di effettuare delle ricerche basate sull’intelligenza artificiale al fine di creare un IA amichevole che possa collaborare con gli esseri umani. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un argomento molto discusso negli ultimi tempi che vede scontrarsi numerosi sostenitori con altrettanti oppositori. Si dovrebbe trattare di uno strumento di sostegno per gli esseri umani ma molti temono che possa diventare in realtà nocivo per l’umanità. Nonostante i numerosi dibattiti, la tecnologia continua ad avanzare inarrestabile e ciò coinvolge anche l’intelligenza artificiale. Chi negli ultimi tempi non ha sentito parlare almeno una volta di ChatGPT? ChatGPT è un modello di linguaggio creato da OpenAI per aiutare gli esseri umani ad interagire con le macchine. GPT sta ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidè un’organizzazione no profit fondata nel 2015 da Elon Musk con lo scopo di effettuare delle ricerche basate sull’intelligenza artificiale al fine di creare un IA amichevole che possa collaborare con gli esseri umani. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un argomento molto discusso negli ultimi tempi che vede scontrarsi numerosi sostenitori con altrettanti oppositori. Si dovrebbe trattare di uno strumento di sostegno per gli esseri umani ma molti temono che possa diventare in realtà nocivo per l’umanità. Nonostante i numerosi dibattiti, la tecnologia continua ad avanzare inarrestabile e ciò coinvolge anche l’intelligenza artificiale. Chi negli ultimi tempi non ha sentito parlare almeno una volta di ChatGPT? ChatGPT è un modello di linguaggio creato daper aiutare gli esseri umani ad interagire con le macchine. GPT sta ...

