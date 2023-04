I tre moschettieri – D’Artagnan | recensione | tra cappa e spada e intrighi politici un kolossal che funziona

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 4 aprile 2023) Lade I tre, prima parte di un dittico che trasporrà il romanzo di Dumas in forma molto più fedele con l’aiuto di un cast che vanta tra gli altri Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel DI trasposizioni più o meno riuscite e più meno fedeli del classico di Alexandre Dumas ne abbiamo viste tante al cinema, ultima è stata quella (italianissima) di Giovanni Veronesi. I trearriva quindi in sala con un budget faraonico per una produzione europea (oltre 70 milioni di euro divisi in due film), un peso sulle spalle non indifferente e un cast strepitoso che raccoglie il meglio del cinema francese e non solo vantando nomi come Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel. Uno per tutti… Dopo essere stato dato per morto per aver cercato di salvare una ...