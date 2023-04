I talebani vietano alle afghane di lavorare per l'Onu (Di martedì 4 aprile 2023) I talebani hanno emesso un "ordine" per vietare alle donne afghane impiegate dall'Onu, finora risparmiate da tali restrizioni, di lavorare ovunque in Afghanistan, ha annunciato oggi il portavoce Onu, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Ihanno emesso un "ordine" per vietaredonneimpiegate dall'Onu, finora risparmiate da tali restrizioni, diovunque in Afghanistan, ha annunciato oggi il portavoce Onu, ...

I talebani vietano alle afghane di lavorare per l'Onu

I talebani hanno emesso un "ordine" per vietare alle donne afghane impiegate dall'Onu, finora risparmiate da tali restrizioni, di lavorare ovunque in Afghanistan, ha annunciato oggi il portavoce Onu.

Afghanistan, arrestato creatore progetto istruzione femminile

La lotta per l'istruzione delle donne L'organizzazione fondata da Matiullah - che si batte per le scuole e l'istruzione delle donne.

Merate: con Ora Basta il banchetto a supporto delle ragazze afghane

I talebani vietano alle bambine dopo i 12 anni di continuare a studiare, di lavorare, di uscire liberamente a passeggiare e di praticare sport. OraBasta vuole così esprimere solidarietà e sostegno.

I talebani hanno chiuso una radio femminile indipendente

Si tratta di Radio Sada e Banowan, emittente che operava nella città di Faizabad, nella provincia di Badakhshan a nord di Kabul, gestita interamente da speaker donne. Lo denuncia da New York il Commit.