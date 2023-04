I sondaggi dopo le regionali in Friuli Venezia Giulia | cala il M5s | cresce la Lega

(Di martedì 4 aprile 2023) Negli ultimidi Swg, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'Italia e Pd restano stabili, rispettivamente attorno al 30 e al 20 per cento: nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni è al 29,7 per cento, mentre i dem rimangono al 20,4 per cento. Si registra un cambiamento invece nella terza e quarta forza, con il Movimento 5 stelle in calo di mezzo punto (15,1 per cento) e lache guadagna più o meno lo stesso (8,4 per cento, +0,4). Azione-Italia viva e Forza Italia segnano entrambe una leggera decrescita, rimanendo attrono all'8 e al 6 per cento. Sono proiezioni di voto in continuità con i risultati dellein, vinte dal centrodestra con la rielezione di Massimiliano Fedriga. Nel voto alle liste infatti, si conferma la ...

Negli ultimidi Swg, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'Italia e Pd restano stabili, rispettivamente attorno al 30 e al 20 per cento: nel dettaglio, il partito ...Sondaggio Swg 3 aprile - prima parte Fonte Swgun periodo negativo nei, tornerebbe a salire adesso Giorgia Meloni con i Fratelli d'Italia indicati sempre come il primo partito del Paese:...Non sarà più "luna di miele" con l'elettorato, come più di qualche osservatore ha notato,il ... ma solamente nei. Il PD non incassa l'effetto Schlein e chiude in calo di 2 punti rispetto ...

L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in calo il M5s, male anche terzo polo e Forza Italia; in crescita Lega e Fratelli d'Italia con Unione Popolare che fa un passo in avanti.