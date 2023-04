I segreti di Putin svelati da una ex guardia del corpo: «È paranoico, vive in un bozzolo, teme sempre per la sua vita» (Di martedì 4 aprile 2023) Gleb Karakulov, ex capitano del Servizio federale di protezione, è scappato dalla Russia a ottobre con la sua famiglia. Ora racconta al sito «Dossier Center» quello che ha visto al Cremlino e nei cerchi più ristretti dei fedelissimi del presidente Leggi su corriere (Di martedì 4 aprile 2023) Gleb Karakulov, ex capitano del Servizio federale di protezione, è scappato dalla Russia a ottobre con la sua famiglia. Ora racconta al sito «Dossier Center» quello che ha visto al Cremlino e nei cerchi più ristretti dei fedelissimi del presidente

