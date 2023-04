I Måneskin al Mediolanum Forum di Assago | le foto del concerto

Leggi su funweek

(Di martedì 4 aprile 2023) Tre date sold out aldi(Milano) per ie il Loud Kids Tour, la loro prima tournée nei palazzetti. La prima data – quella del 3 aprile – non poteva che essere un successo e offrire ai cittadini lombardi un primo approccio al rock della band. Dopo ile le restanti date del tour, ipartiranno il RUSH! World Tour, la tournée mondiale (prodotta e organizzata da Vivo Concerti) che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia. LEGGI ANCHE: Ihanno detto sì (al rock): la ...