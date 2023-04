I cori razzisti della curva Juventus contro Lukaku I video (Di martedì 4 aprile 2023) Finale a nervi tesi tra Juventus e Inter nella semifinale d'andata della Coppa Italia. I nerazzurri hanno pareggiato al 94' con un calcio di rigore di Lukaku poi ammonito ed espulso per aver esultato davanti alla curva Sud della Juventus. Ecco lo schifo.Ma ovviamente preferiscono espellere il giocatore.#JuveInter #Lukaku pic.twitter.com/BnR3TzJ2eK— LineaInter (@linea inter) April 4, 2023 Il belga si è portato una mano a fare il saluto militare e l'altra con il dito davanti alla bocca come a zittire qualcuno; un modo di esultare già utilizzato con il Belgio dieci giorni fa. Poi ha urlato qualcosa contro i tifosi bianconeri ed è stato ammonito. E' stata la risposta a provocazioni di stampo razzista? Di sicuro un video pubblicato in ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) Finale a nervi tesi trae Inter nella semifinale d'andataCoppa Italia. I nerazzurri hanno pareggiato al 94' con un calcio di rigore dipoi ammonito ed espulso per aver esultato davanti allaSud. Ecco lo schifo.Ma ovviamente preferiscono espellere il giocatore.#JuveInter #pic.twitter.com/BnR3TzJ2eK— LineaInter (@linea inter) April 4, 2023 Il belga si è portato una mano a fare il saluto militare e l'altra con il dito davanti alla bocca come a zittire qualcuno; un modo di esultare già utilizzato con il Belgio dieci giorni fa. Poi ha urlato qualcosai tifosi bianconeri ed è stato ammonito. E' stata la risposta a provocazioni di stampo razzista? Di sicuro unpubblicato in ...

