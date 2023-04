Huawei Watch Ultimate | lo smartwatch che sembra davvero un cronografo

(Di martedì 4 aprile 2023) Il primissimo Appleaveva un obiettivo: lottare testa a testa con gli orologi di lusso, puntando a trasportarli nella nuova era digitale. Il risultato fu un mezzo flop e servì un cambio di rotta repentino verso il segmento di fitness e salute con le successive generazioni per raccogliere il successo sperato. Ora, dopo il boom di utenti dovuto alla pandemia e alla crescita delle app per fare esercizi da casa, gli smartci riprovano e mettono nel mirino il segmento degli orologi di alta gamma. Lo ha (ri)fatto Apple con ilUltra e Samsung con il5 Pro, ma chiesserci riuscita meglio èche con il nuovoha deciso di realizzare uno smartricco di funzionalità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TechGeneration9 : L'azienda Huawei ha appena introdotto in Italia il suo nuovo orologio, Huawei Watch Ultra. Questo dispositivo si pr… - Tian_A1 : #Huawei Watch Ultimate, lo smartwatch con design ' classico ' e [ - ttoday_it : Huawei Watch Ultimate disponibile da oggi in Italia! #huawei #SmartWatch ?? Info qui - tuttoteKit : #Huawei WATCH Ultimate: ora disponibile in Italia #Android #tuttotek - infoitscienza : Huawei Watch Ultimate, design di lusso e funzionalità da sport estremi -

Disponibile in due versioni, Voyage Blue ed Expedition Black,Ultimate è realizzato in lega Liquid Metal a base di zirconio e resiste ad immersioni fino a 100 metri di profondità. In Italia a partire da 749. Come promesso ,ha annunciato in ...Gli smartwatch di fascia alta, attorno ai mille euro di prezzo, si vendono bene. Lo dicono i risultati di AppleUltra, lo dicono i dati di vendita di Garmin. Quella fatta daconUltimate è una scommessa: proporsi in un segmento molto profittevole ma comunque difficile, c on un prodotto senza compromessi sotto ogni punto di vista, sia quello operativo sia ...La scelta accurata dei materiali unita a un design sportivo ed elegante allo stesso tempo, molto vicino a quello degli orologi tradizionali, fa sì cheUltimate si presti bene a contesti ...

HUAWEI WATCH Ultimate, arriva in Italia il top di gamma: versioni, caratteristiche e prezzi Hardware Upgrade

Tra gli smartwatch in sconto che puoi trovare su Amazon, Huawei Watch GT 3 Pro è un perfetto connubio fra impatto estetico elegante e performance di livello top. Un dispositivo che per potenza, ...Huawei ha rilasciato il Watch Ultimate in Europa, circa due settimane dopo il lancio dello smartwatch in Cina. Dotato di un display LPTO AMOLED e di una batteria enorme, il Huawei Watch Ultimate è ada ...