Hockey pista | Europei Under 23 | l’Italia parte con il piede giusto! Svizzera battuta 4-1

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Gli23 disupartono al meglio perdel ct Alessandro Bertolucci. Al Pavilhao Multiusos di Paredes (Portogallo) gli azzurri hanno infatti battuto 4-1, all’esordio, la. Una selezione tricolore convincente sin dalle prime battute. A metà della frazione inaugurale botta e risposta sull’asse Lombardi-Scheer, per il momentaneo 1-1, poi però da quel momento solo Italia. Zampata di Borgo per il 2-1 con cui si va al riposo e ripresa tutta all’attacco. Gli elvetici provano a resistere, ma nel finale crollano. A quattro minuti dalla fine va in rete Gavioli, per il 3-1, che viene imitato a un minuto dal termine ancora da Borgo, per il poker tricolore. I rossocrociati vanno al tappeto,inizia questi...