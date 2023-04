Higuain torna a giocare dopo il ritiro | l’annuncio sulla nuova squadra

(Di martedì 4 aprile 2023) Gonzaloè stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni, si è dimostrato sempre un punto di riferimento anche per le squadre del campionato di Serie A. Il suo ruolo era quello di prima punta e non si è mai risparmiato per la. E’ stato un vero e proprio bomber, in grado di conquistare tanti record. Classe 1987, l’argentino si è messo in mostra per la sua capacità di concretizzare le azioni.la prima esperienza al River Plate, il definitivo salto di qualità si è registrato al Real Madrid. Si dimostra subito un grande attaccante, ma con Benzema è difficilecon continuità. Passa così al Napoli e diventa un calciatore fondamentale. Trascina lacon gol e grandi prestazioni. Foto di Matteo Bazzi / AnsaNel 2016 passa alla Juventus e anche l’esperienza in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Higuain, nostalgia canaglia: torna in campo nella Kings League di Pique - SportRepubblica : Higuain, nostalgia canaglia: torna in campo nella Kings League di Pique - andreastoolbox : Higuain torna in campo? Rivelazione di Aguero: «Me lo ha confermato» #torna #Higuain #in #Rivelazione #campo? ??????? - TUTTOJUVE_COM : Aguero rivela: 'Higuain torna a giocare, me lo ha confermato' - ilmionapoli : L’ex Napoli Gonzalo Higuain torna a giocare! Ecco dove -

Gonzalo- Calciomercato.itL'occasione è la Kings League, il noto torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Pique. La chiamata al 'Pipita' è arrivata da Aguero, come annunciato dal 'Kun' in ...La prima edizione della Kings League è appena andata in archivio, ma già si parla di mercato. E il presidente di Kunisports Aguero ha annunciato di aver convinto il connazionale Gonzaloa tornare in campo. Queste le parole di Aguero: "Non so ancora quando, ma il Pipita scenderà in campo con noi, per una partita. La giornata dev'essere ancora ...Insieme a uno degli organizzatori del torneo spagnolo, lo streamer Ibai Llanos, il Kun ha rivelato chesarà uno degli Jugador 12 del Kunisports, la sua squadra nella lega di Piqué. Gli ...

Higuain torna a giocare in Spagna nella Kings League: l'annuncio in diretta di Aguero Fanpage.it

Il ritorno del Pipita. Pochi mesi dopo aver annunciato il ritiro dal mondo del calcio, Gonzalo Higuain ha deciso di rimettere gli scarpini ai piedi e tornare a giocare in Spagna. No, non in Liga, ma ...Gonzalo Higuain potrebbe presto tornare sul terreno di gioco per iniziare una nuova avventura, dopo pochi mesi dal suo addio al calcio con al termine dell’esperienza in MLS con l’Inter Miami. Gonzalo ...