Henry e i fischi a Messi | “Imbarazzanti Deve tornare al Barcellona”

"È imbarazzante ascoltare idal Parco dei Principi. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist", le parole dia Prime Video France . Una situazione,...Thierry, ex compagno di squadra di Lionel Messi, ha parlato in merito aiche il Parc de Princes ha rivolto all'attaccante argentino Thierry, ex compagno di squadra di Lionel Messi, ha ...Ai microfoni di Prime Video France , l'ex stella delle club di dell'Arsenal, Thierry, ha commentato idei tifosi del Psg contro Lionel Messi., ex compagno di squadra dell'argentino ai tempi del Barcellona, ha cosi commento i gesti dei tifosi del club di Parigi: "È ...

Messi contestato a Parigi, Henry: "Fischi imbarazzanti, mi auguro che torni a Barcellona" TUTTO mercato WEB

L'ex storico attaccante ha commentato i fischi arrivati a Messi da parte dei tifosi del Psg dopo la sconfitta contro il Lione.Al termine del match tra PSG e Lione, perso dalla squadra parigina per 1-0, è scoppiata la contestazione da parte dei tifosi, che per la seconda volta di fila non hanno risparmiato i fischi a Lionel .