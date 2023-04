Harry Potter si sta per trasformare in una serie tv | trattative in corso

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 aprile 2023) Intere generazioni sono cresciute con i libri e i film di. La storia del celebre maghetto è tornata più volte in vita grazie ad altri contenuti legati al franchise. Nelle ultime ore, però, è stata annunciata una notizia che ha letteralmente diviso i fan in due gruppi contrapposti: c’è l’intenzione di realizzare unatv. Stando alle premesse, si tratta di un progetto ambizioso che dovrebbe vedere la presenza di sette stagioni. Ognuna di esse corrisponderà a un anno nella Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Al momento, i dettagli sono molto pochi, ma è noto che sarà HBO Max a occuparsi di concludere le. Mancano solo gli step finali per il contratto con J.K. Rowling. La scrittrice, infatti, nonostante le numerose critiche, sarà parte integrante del progetto perché vestirà i panni di ...