Harry Potter | prossimamente una serie tv targata Warner Bros

Grazie a HBO Max e Warner Bros. potrebbe arrivare una serie tv ambientata nell'universo di Harry Potter in cui i romanzi originari rimangono il materiale di partenza La tanto chiacchierata e a lungo attesa serie tv basata sul franchise di Harry Potter potrebbe diventare presto realtà. Alcune indiscrezioni rivelano che la Warner Bros. Discovery sarebbe prossima a produrre un progetto televisivo destinato al servizio di video in streaming HBO Max. Sempre stando alle poche notizie trapelate finora, sarebbe in trattative per essere coinvolta come produttrice esecutiva anche l'autrice dei romanzi della saga J. K. Rowling. Per quanto noto si tratterebbe di una serie live-action basata sui romanzi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv di Harry Potter è quasi realtà. - fanpage : Bloomberg ha rivelato i primi dettagli, raccontando che ogni libro originale dovrebbe essere rappresentato con un’i… - badgalvale : non so come prendere la notizia di Harry Potter in versione serie tv.… per me HP ha già raggiunto la perfezione sia… - CarryEyesCinema : RT @ciakmag: Un reboot in chiave seriale per la saga tratta dai libri di J.K. Rowling... Ma noi non siamo pronti ad avere un nuovo Harry, u… - mmysticgohan : RT @Eust0ma: pensa rovinare una saga come harry potter facendoci una serietv con attor divers da quell che hanno retto da sempre tutti i fi… -

