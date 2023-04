Harry Potter, la serie tv può arrivare presto: accordo vicino (Di martedì 4 aprile 2023) Le speranze dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo potrebbero presto trasformarsi in realtà: Harry Potter si appresta a diventare una serie tv basata sui libri di J. K. Rowling. Come riportato dall’emittente americana Bloomberg, la serie televisiva dovrebbe essere firmata da HBO Max Original in collaborazione con Warner Bros. Television, casa di produzione che ha già curato l’apprezzata trasposizione cinematografica. Citando una fonte dichiarata attendibile, Bloomberg ha riportato come le parti sarebbero “vicine a un accordo” per trasformare in una serie tv le avventure di Harry Potter. Il progetto dovrebbe prevedere la realizzazione di un vero e proprio reboot su sette stagioni, ognuna dedicata a uno dei sette volumi in cui è ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 aprile 2023) Le speranze dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo potrebberotrasformarsi in realtà:si appresta a diventare unatv basata sui libri di J. K. Rowling. Come riportato dall’emittente americana Bloomberg, latelevisiva dovrebbe essere firmata da HBO Max Original in collaborazione con Warner Bros. Television, casa di produzione che ha già curato l’apprezzata trasposizione cinematografica. Citando una fonte dichiarata attendibile, Bloomberg ha riportato come le parti sarebbero “vicine a un” per trasformare in unatv le avventure di. Il progetto dovrebbe prevedere la realizzazione di un vero e proprio reboot su sette stagioni, ognuna dedicata a uno dei sette volumi in cui è ...

