Harry Potter | la serie reboot in fase di sviluppo per HBO Max?

(Di martedì 4 aprile 2023) Bloomberg dà per prossimo lodi undella saga diin forma ditv basata sui romanzi di JK Rowling. Warner Bros. Discovery sarebbe prossima a concludere l'accordo per realizzare unatv super HBO. Secondo Bloomberg, che è stato il primo a riportare la notizia, il progettonon sarà uno spinoff ispirato al mondo dicome Animali fantastici, ma sarà basato direttamente sui romanzi di J.K. Rowling. Ogni stagione potrebbe essere basata su uno dei libri, dando così vita a un franchise che si estenderebbe per anni. HBO non commenta i rumor, ma secondo quanto riferito da Bloomberg, J.K. Rowling dovrebbe essere coinvolta ...

Sta per arrivare un nuovo Harry Potter. Per essere più precisi: una nuova serie tratta dai libri di Harry Potter. Parrebbe proprio di sì. Sembra infatti che HBO Max sia vicina a un accordo per riadattare la saga firmata J. K. Rowling. La serie tv di Harry Potter è reale, ed è in corso di lavorazione in casa HBO: ad annunciarlo le principali testate giornalistiche del settore, imbeccate da un nuovo rapporto in esclusiva di Bloomberg.

