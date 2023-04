Harry Potter | è davvero giunto il momento della serie

(Di martedì 4 aprile 2023) Ne ha parlato Bloomberg Se ne parla da tempo ma sembra che siailtv di. Il mago più amato del mondo, creato dalla penna di J.K Rowling potrebbe sbarcare sul piccolo schermo. Secondo un report condiviso da Bloomberg Warner Bros.Discovery avrebbe praticamente ultimato le pratiche per latv diin onda sulla HBO Max. Sarebbero aperte anche le trattative per coinvolgere J.K Rowling. Da diverso tempo si parla del progetto, già nel 2021, The Hollywood Reporter aveva accennato ad alcune conversazioni tra Warner Bros e autori tv. All’epoca il progetto non poteva prendere il via dato che J.K. Rowking possedeva tutti i diretti e avrebbe potuto intromettersi. Ora le cose sarebbero ...

È da quando i film dierano ancora in lavorazione che Warner Bros ha cominciato a pensare a qualsiasi escamotage pur di tenere vivo un franchise miliardario in grado di farli vivere di rendita per i decenni ...E' una gallina dalle uova d'oro senza fine e allora perché non sfruttarla fin quando possibile, magari reinventando i mezzi, gli strumenti, le modalità di narrazionesta per diventare una serie tv, a più di vent'anni dall'uscita del primo film della saga ( La pietra filosofale , 2001) e a ventisei anni dall'uscita dei libri da J. K. Rowling ( nei ...La saga dipotrebbe diventare una serie tv . Secondo Bloomberg , Warner Bros. Discovery sarebbe vicina alla conclusione di un accordo per la realizzazione di un progetto basato sui sette magici ...

Harry Potter diventa una serie tv della Hbo la Repubblica

Poi, il silenzio, almeno apparente, perché evidentemente nei corridoi di Hbo Max si è continuato a lavorare a questo progetto: stiamo parlando dell'idea di realizzare una serie tv tratta dai libri ...