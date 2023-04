Harry Potter | arriva la serie tv live-action tratta dai romanzi Warner Bros vicina all’accordo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv di Harry Potter è quasi realtà. - EliParkerStark_ : Gli unici film che si collegano ad Harry Potter che accetto sono gli spin-off... più precisamente gli spin-off dell… - linda2411015182 : @_mia27_ Anche questo non ha senso. Per quanto i film di Harry Potter possano avere dei difetti, sono comunque dell… - jawaadpower : potevano farlo sui malandrini o qualsiasi altro approfondimento sul mondo di harry potter , sarei stata più felice - damnzrob : RT @Malcontenta1: Sono nera perché ho appena letto che la HBO vuole fare una serie reboot di Harry Potter quindi presentarci dei nuovi Herm… -

- Pubblicità - La Warner Bros. Discovery sta cercando di concludere un accordo per la produzione di una serie televisiva basata su. Secondo Bloomberg , che è stato il primo a riportare la notizia dello sviluppo dei colloqui, il progetto sarebbe direttamente basato sulla serie di libri di J. K. Rowling , piuttosto ...Fonti di Bloomberg informano che Warner Bros. sarebbe vicina a un accordo per la serie tv di. La società spera di adattare i sette libri della saga di JK Rowling in sette stagioni per HBO Max , concentrandosi sui molti aspetti a cui il franchise cinematografico ha dovuto ...Il gruppo Warner Bros. Discovery è intenzionato a far fruttare ulteriormente uno dei suoi marchi più lucrosi,. Secondo le indiscrezioni diffuse nelle scorse ore da Bloomberg , gli studios starebbero infatti finalizzando l'accordo per realizzare una serie tv tratta dai sette libri di J. K. ...

Harry Potter, una serie tv da 7 stagioni in streaming su HBO Max: J.K. Rowling vicina all'accordo BadTaste.it Cinema

Harry Potter sembra sia destinato a tornare con una serie TV reboot da parte di HBO attualmente in lavorazione, secondo Bloomberg.HBO Max sarebbe a un passo da ordinare la tanto attesa serie ambientata nell'universo di Harry Potter: il materiale di partenza rimangono i romanzi.