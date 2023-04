Harry e Meghan Markle, 11 milioni per partecipare all’incoronazione (Di martedì 4 aprile 2023) Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto al Palazzo 11 milioni di euro per la loro partecipazione all’incoronazione di Re Carlo che si terrà il prossimo 6 maggio. Pare che la risposta della Monarchia sia stata una fragorosa risata. Dunque, la presenza dei Sussex alla cerimonia resta ancora avvolta nel dubbio. Harry e Meghan Markle chiedono 11 milioni al Palazzo Harry e Meghan Markle sono alla ricerca di fonti economiche, dato che le loro finanze sono sempre più a rischio. Devono lavorare per mantenersi, ma a quanto sembra i loro grandiosi progetti stanno fallendo uno dopo l’altro e per questo la Markle vuole lasciare il Principe. Certo, non andranno a vivere sotto un ... Leggi su dilei (Di martedì 4 aprile 2023)avrebbero chiesto al Palazzo 11di euro per la loro partecipazionedi Re Carlo che si terrà il prossimo 6 maggio. Pare che la risposta della Monarchia sia stata una fragorosa risata. Dunque, la presenza dei Sussex alla cerimonia resta ancora avvolta nel dubbio.chiedono 11al Palazzosono alla ricerca di fonti economiche, dato che le loro finanze sono sempre più a rischio. Devono lavorare per mantenersi, ma a quanto sembra i loro grandiosi progetti stanno fallendo uno dopo l’altro e per questo lavuole lasciare il Principe. Certo, non andranno a vivere sotto un ...

