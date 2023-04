“Hai vinto tu!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini poco fa (Di martedì 4 aprile 2023) NEWS TV. Vincitrice GF Vip 7. Dopo sei lunghi mesi si chiude il sipario sul Grande Fratello. La settima edizione del reality show finisce stasera 3 aprile 2023, quando alle 1.58 Alfonso Signorini annuncia finalmente il vincitore. Ecco infatti che dopo tutti questo tempo la finale ha visto protagonisti Oriana Marzoli , Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia ma è Nikita Pelizon la vincitrice del GF Vip 7. Leggi anche: “Non li vedo bene”. GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà il vincitore? La notizia fa il giro del web Leggi anche: “GF Vip 7”, la madre di Edoardo Tavassi furiosa con il reality La finale del GF Vip 7: vince Nikita Pelizon La settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto tra i finalisti cinque concorrenti molto diversi tra loro, ognuno con la propria ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) NEWS TV. Vincitrice GF Vip 7. Dopo sei lunghi mesi si chiude il sipario sul Grande Fratello. La settima edizione del reality show finisce stasera 3 aprile 2023, quando alle 1.58 Alfonsoannuncia finalmente il vincitore. Ecco infatti che dopo tutti questo tempo la finale ha visto protagonisti Oriana Marzoli , Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia ma è Nikita Pelizon la vincitrice del GF Vip 7. Leggi anche: “Non li vedo bene”. GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà il vincitore? La notizia fa il giro del web Leggi anche: “GF Vip 7”, la madre di Edoardo Tavassi furiosa con il reality La finale del GF Vip 7: vince Nikita Pelizon La settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto tra i finalisti cinque concorrenti molto diversi tra loro, ognuno con la propria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manilanazzaro : La più bella… ti aspettiamo!!!!! Hai vinto nei nostri cuori!!! ?? @milenamiconi #GFvip - donnalisidoc : RT @voglioossigeno: Ti abbiamo riscattato, tutto questo solo per te?? Anche se non hai vinto tu, per noi hai vinto. Il karma esiste? #donna… - fiammenegliocch : hai vinto tu benecita - polemica__ : RT @uunformat: PER NOI HAI VINTO TU ???? #oriele #gfvip - lisandraMania : RT @mistostressando: Ciao tatina! Guarda cosa hai vinto ???? #oriele -

PREMIO STREGA 2023: ECCO I 12 SEMIFINALISTI Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi); ... Concorrono cinque scrittrici e scrittori recentemente tradotti che hanno vinto nei Paesi di ... Intervista a Giovambattista Malacari, per gli amici Gibi, runner in attività ... che è difficile esternare a parole Qual è stata la gara podistica più bella a cui hai partecipato... Noi, tutti e 12, abbiamo concluso la gara e abbiamo vinto diversi premi. Per sette anni consecutivi ... Juventus, "revocare lo scudetto 2019": l'ultimo assalto Allora da che mondo e mondo se tu hai alterato la regolarità di un campionato, che hai poi vinto sul sul campo, lo Scudetto ti deve essere revocato, è molto semplice così com'è stato ai tempi di ... Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non miportata (Einaudi); ... Concorrono cinque scrittrici e scrittori recentemente tradotti che hannonei Paesi di ...... che è difficile esternare a parole Qual è stata la gara podistica più bella a cuipartecipato... Noi, tutti e 12, abbiamo concluso la gara e abbiamodiversi premi. Per sette anni consecutivi ...Allora da che mondo e mondo se tualterato la regolarità di un campionato, chepoisul sul campo, lo Scudetto ti deve essere revocato, è molto semplice così com'è stato ai tempi di ... Napoli-Milan, lite tra Spalletti e Maldini: 'Mister hai vinto il campionato, che c...o vuoi' Repubblica TV