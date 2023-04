“Ha mentito per tutto il tempo”. UeD: Alice Barisciani, sono pesanti le accuse del pubblico (Di martedì 4 aprile 2023) Sta venendo fuori una notizia impensabile su Uomini e Donne e Alice Barisciani, ovvero la non scelta del tronista Federico Nicotera. Da ormai qualche settimana lui ha iniziato la relazione sentimentale con l’ex corteggiatrice Carola Carpanelli. I due sono stati anche presenti in studio nella puntata mandata in onda il 4 aprile su Canale 5, relativa alla scelta di Lavinia Mauro. Ma ora nessuno si sarebbe mai atteso di leggere una cosa del genere sul conto della ragazza, rimasta delusa dal tronista. Lo scorso mese di marzo l’ex protagonista di Uomini e Donne, Alice Barisciani, aveva parlato così del momento successivo alla decisione di Federico Nicotera: “Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore. sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Sta venendo fuori una notizia impensabile su Uomini e Donne e, ovvero la non scelta del tronista Federico Nicotera. Da ormai qualche settimana lui ha iniziato la relazione sentimentale con l’ex corteggiatrice Carola Carpanelli. I duestati anche presenti in studio nella puntata mandata in onda il 4 aprile su Canale 5, relativa alla scelta di Lavinia Mauro. Ma ora nessuno si sarebbe mai atteso di leggere una cosa del genere sul conto della ragazza, rimasta delusa dal tronista. Lo scorso mese di marzo l’ex protagonista di Uomini e Donne,, aveva parlato così del momento successivo alla decisione di Federico Nicotera: “Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore.uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di ...

