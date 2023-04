"Ha cospirato per influenzare elezioni 2016": Bragg inguaia Trump (Di martedì 4 aprile 2023) L'avere "orchestrato" una serie di pagamenti per soffocare tre "vicende imbarazzanti" prima della campagna per le elezioni presidenziali del 2016. Ecco le accuse a Trump Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) L'avere "orchestrato" una serie di pagamenti per soffocare tre "vicende imbarazzanti" prima della campagna per lepresidenziali del. Ecco le accuse a

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maria_mcalabro : +++L'atto di incriminazione nei confronti di Donald #Trump, pubblico dopo l'udienza, sostiene che l'ex president… - Uther_Pendrqgon : RT @MascioliPaola: #Trump accusato di aver cospirato per minare le elezioni del 2016. I pagamenti alle donne sono parte della cospirazione.… - MascioliPaola : #Trump accusato di aver cospirato per minare le elezioni del 2016. I pagamenti alle donne sono parte della cospiraz… - Sydwerehere : La vera accusa dei giudici di Manhattan a Trump: aver cospirato per minare l’integrità delle elezioni del 2016 Altr… - emmazanni : @OttoemezzoTW #Bocchino ha una vera ossessione per Conte, se potesse lo accuserebbe di aver cospirato per uccidere… -