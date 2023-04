Guida TV: programmi di stasera, martedì 4 aprile 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 4.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Fiction RAI2 Dalla Strada al Palco Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia: Juventus-Inter Calcio ITALIA1 Le Iene Infotainment LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Ci vediamo domani Film TV8 Io prima di te Film NOVE Trespass – Sequestrati Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 aprile 2023)aitv della prima serata di oggi,4.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Fiction RAI2 Dalla Strada al Palco Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia: Juventus-Inter Calcio ITALIA1 Le Iene Infotainment LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Ci vediamo domani Film TV8 Io prima di te Film NOVE Trespass – Sequestrati Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

