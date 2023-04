Guida sicura sulle strade: la lezione del pilota di F1 Montermini agli studenti (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – «In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere». E’ il consiglio di Andrea Montermini, ex pilota in Formula 1 in GT e a lungo collaudatore per la Ferrari, che da oltre dieci anni partecipa al Sara Safe Factor. Il programma vuole spiegare agli studenti in età da patente l’importanza del della sicurezza e dell’educazione stradale. L’iniziativa nazionale per la Guida responsabile fa tappa a Caserta. L’appuntamento è per il 5 aprile alle ore 9 nell’aula magna dell’Istituto Giordani. Presenti all’incontro tra l’ex pilota, gli studenti ed i docenti, il dirigente scolastico Antonella Serpico; il presidente dell’Automobile Club di Caserta, Raffaele De Marco insieme al direttore Marino Perretta e al vice ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – «In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere». E’ il consiglio di Andrea, exin Formula 1 in GT e a lungo collaudatore per la Ferrari, che da oltre dieci anni partecipa al Sara Safe Factor. Il programma vuole spiegarein età da patente l’importanza del della sicurezza e dell’educazione stradale. L’iniziativa nazionale per laresponsabile fa tappa a Caserta. L’appuntamento è per il 5 aprile alle ore 9 nell’aula magna dell’Istituto Giordani. Presenti all’incontro tra l’ex, glied i docenti, il dirigente scolastico Antonella Serpico; il presidente dell’Automobile Club di Caserta, Raffaele De Marco insieme al direttore Marino Perretta e al vice ...

