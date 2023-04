Guai e ritardi degli altri paesi Ue con il Pnrr

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) È vero l’Italia sulè in ritardo. Ma nel resto dell’Unione Europea non si sta volando. Non siamo i soli e unici a essere alla rincorsa. Venerdì scorso la Commissione Europea ha pagato la terza tranche all’unico Paese nelle condizioni di poterlo già incassare, la Spagna. Ma ci sono Stati dove non è ancora arrivato un euro (nemmeno la prima tranche, solo l’anticipo) e dove non si è aperto ancora un “cantiere”, come la Germania. Che non siamo gli unici appare chiaro analizzando lo Scoreboard della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/economy finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country overview.html?lang=en). Da qui appare che Roma ha finora raggiunto il 18% dei target (traguardi quantitativi) e dei milestone (traguardi qualitativi) previsti, esattamente il doppio della media Ue che è al 9%. In totale ci sono 724 miliardi (tra prestiti e sovvenzioni) per ...