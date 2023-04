Grosseto | esplode fucile durante gara tiro al piattello Ferito il sindaco di Manciano

(Di martedì 4 aprile 2023) Brutto incidente per ildi) Mirco Morini che, la domenica 2 aprile 2023, è rimastoalla mano sinistrauna manifestazione sportiva diala Canino, in provincia di Viterbo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Esplode il fucile durante la gara di tiro al piattello, ferito il sindaco #Morini -

...ammortizzatori 23 Ottobre 2021 BASKET - Alessandro Nepi saluta la Virtus 25 Giugno 2022...oltre 33 milioni di litri 22 Marzo 2022 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza, ...Gran gol per l'ala destra altomolisana col 'Di Tella' chedi gioia anche per il gol ... Giovanni Cornacchini La terna arbitrale: Giordano (), Monaco (Sala Consilina), Pone (Nola) Reti: ...Gran gol per l'ala destra altomolisana col 'Di Tella' chedi gioia anche per il gol ... Arbitro: Giordano di. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani ...

Esplode il fucile durante la gara di tiro al piattello, ferito il sindaco Morini LA NAZIONE

Tanta paura per il sindaco di Manciano (Grosseto) Mirco Morini la scorsa domenica è rimasto ... Il fucile che il primo cittadino stava utilizzando è esploso, procurandogli ferite per le quali, il ...Manciano (Grosseto), 4 aprile 2023 – Grave incidente per il sindaco di Manciano, Mirco Morini. Il primo cittadino domenica scorsa era a Canino in provincia di Viterbo per partecipare a una gara di tir ...