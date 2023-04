Grey's Anatomy: Caterina Scorsone ha salvato le tre figlie da un terribile incendio (Di martedì 4 aprile 2023) L'attrice di Grey's Anatomy Caterina Scorsone ha rivelato di essere scampata alla morte insieme alle sue tre figlie quando la loro casa in California è stata avvolta dalle fiamme. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la star di Grey's Anatomy e Private Practice, Caterina Scorsone, ha raccontato di aver salvato le sue tre figlie da un incendio esploso nella sua casa. Subito dopo l'attrice ha ringraziato il cast del medical drama per tutto l'aiuto ricevuto. "Un paio di mesi fa la mia casa è andata in fiamme" scrive Caterina Scorsone sul suo profilo Instagram raccontando ai fan della sera in cui ha rischiato di perdere la vita insieme alle sue ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) L'attrice di'sha rivelato di essere scampata alla morte insieme alle sue trequando la loro casa in California è stata avvolta dalle fiamme. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la star di'se Private Practice,, ha raccontato di averle sue treda unesploso nella sua casa. Subito dopo l'attrice ha ringraziato il cast del medical drama per tutto l'aiuto ricevuto. "Un paio di mesi fa la mia casa è andata in fiamme" scrivesul suo profilo Instagram raccontando ai fan della sera in cui ha rischiato di perdere la vita insieme alle sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arznbshp : RT @MadamaButterfl8: e per la rubrica 'tutti ballano @paolaiezzi e @chiaraIezzi' oggi abbiamo la Grey's anatomy edition - gre1610 : Nominano Grey's Anatomy e io penso a @Jessica4stanca ??#donnalisi #edoonair - SurvivedShows : Il tredicesimo episodio di questa stagione 19 di Grey's Anatomy, intitolato “Cowgirls don't cry', arriverà su ABC i… - QueenMab23 : Grey's Anatomy? Che schifezza (Mi sono sentita in colpa solo a pensarlo perdonami Meredith) - laLopezNimri : RT @MadamaButterfl8: e per la rubrica 'tutti ballano @paolaiezzi e @chiaraIezzi' oggi abbiamo la Grey's anatomy edition -