Green bond del Tesoro da 10 miliardi | domanda 54 miliardi

andreadortenzio : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo green bond del Tesoro ammonta a 10 miliardi di euro dopo aver raccolto una domanda in eccesso di 54 miliardi. E'… - Agenzia_Ansa : Il nuovo green bond del Tesoro ammonta a 10 miliardi di euro dopo aver raccolto una domanda in eccesso di 54 miliar…

Il nuovodel Tesoro ammonta a 10 miliardi di euro dopo aver raccolto una domanda in eccesso di 54 miliardi. E' quanto emerge da fonti di mercato riguardo all'emissione del Btpcon scadenza 30 ...Il Tesoro lancia un nuovoverde Sotto tensione i titoli di Stato. La maggioranza degli ...08%, Il Tesoro ha assegnato il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo Btpcon scadenza 30 ...Non solo, la strategia di sostenibilità attuata ha visto il progressivo ampliamento della quota diche, per quanto riguarda i titoli di Stato, nel portafoglio finanziario è cresciuta in un ...

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Il nuovo green bond del Tesoro ammonta a 10 miliardi di euro dopo aver raccolto una domanda in eccesso di 54 miliardi. E' quanto emerge da fonti di mercato riguardo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 aprile - Mercati: Nuovo BTp green al via, un bond di otto anni per la transizione verde (Il Sole 24 Ore, pag. 25) Pnrr: Meno vincoli sulle rinnovabili e prorog ...