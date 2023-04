Graziani: «Inzaghi è integralista, non giocherebbe mai a quattro!» (Di martedì 4 aprile 2023) Ciccio Graziani, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato di Inzaghi e dell’eccessivo attaccamento alle sue idee tattiche e al 3-5-2, di fatto un dogma nell’Inter. FISSATI ? Ciccio Graziani ha detto la sua sulla possibilità che Simone Inzaghi cambi modulo per sopperire alle difficoltà dell’Inter: «Ci sono degli allenatori che sono molto integralisti e credono molto nelle loro idee tattiche e di gioco. Maurizio Sarri per esempio è uno di quelli che non giocherebbe mai con la difesa a cinque. Non lo farebbe mai. Inzaghi è uno di quelli che invece non giocherebbe mai con i quattro. Oramai la sua formula sperimentata, anche in virtù delle caratteristiche dei giocatori a disposizione, è con i tre dietro e i due laterali che attaccano. Io sono dell’idea che ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Ciccio, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato die dell’eccessivo attaccamento alle sue idee tattiche e al 3-5-2, di fatto un dogma nell’Inter. FISSATI ? Ciccioha detto la sua sulla possibilità che Simonecambi modulo per sopperire alle difficoltà dell’Inter: «Ci sono degli allenatori che sono molto integralisti e credono molto nelle loro idee tattiche e di gioco. Maurizio Sarri per esempio è uno di quelli che nonmai con la difesa a cinque. Non lo farebbe mai.è uno di quelli che invece nonmai con i quattro. Oramai la sua formula sperimentata, anche in virtù delle caratteristiche dei giocatori a disposizione, è con i tre dietro e i due laterali che attaccano. Io sono dell’idea che ...

