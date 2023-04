Gravina: “Stadi in Italia? Lontani anni luci rispetto al resto d’Europa” (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole del presidente della Figc a proposito della situazione Stadi in Italia rispetto al resto d'Europa. Leggi su itasportpress (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole del presidente della Figc a proposito della situazioneinald'Europa.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfredoPedulla : #Gravina: “Stadi? In #Italia siamo lontani anni luce”. Il primo a essere in ritardo anni luce sulle riforme promess… - mirkonicolino : (Calcio & Finanza) #Gravina: 'In #Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di… - MarcelloChirico : E #Gravina oggi ci parla degli stadi... #ConsigliodiStato #Figc #Juventus - isamiccoli52 : RT @AlfredoPedulla: #Gravina: “Stadi? In #Italia siamo lontani anni luce”. Il primo a essere in ritardo anni luce sulle riforme promesse ve… - juv3ntin0vero : RT @mirkonicolino: (Calcio & Finanza) #Gravina: 'In #Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di evolu… -