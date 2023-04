Gravina: «La candidatura a Euro 2032 dipende dall’opportunità di modernizzare gli stadi» (Di martedì 4 aprile 2023) Durante il convegno “Il futuro degli stadi in Italia”, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato della modernizzazione degli stadi e dello sviluppo delle città che organizzano eventi sportivi internazionali. In particolare, Gravina si è soffermato sulla possibile candidatura dell’Italia per Euro 2032. Ha detto che la candidatura è fortemente condizionata dalla possibilità di modernizzare gli stadi. In Italia, ha detto Gravina, siamo anni luce indietro rispetto agli altri Paesi Europei su questo tema. Di seguito le dichiarazioni di Gravina. «Organizzare l’Europeo in Italia sarebbe un’opportunità per il Paese per gli investimenti, ma ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Durante il convegno “Il futuro degliin Italia”, il presidente della Figc Gabrieleha parlato della modernizzazione deglie dello sviluppo delle città che organizzano eventi sportivi internazionali. In particolare,si è soffermato sulla possibiledell’Italia per. Ha detto che laè fortemente condizionata dalla possibilità digli. In Italia, ha detto, siamo anni luce indietro rispetto agli altri Paesipei su questo tema. Di seguito le dichiarazioni di. «Organizzare l’peo in Italia sarebbe un’opportunità per il Paese per gli investimenti, ma ...

