Gravina | «Italia lontana anni luce sugli stadi | Euro 2032 può…»

(Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Gabriele, presidente federale della FIGC, in merito alla situazioneine all’peo Gabriele, presidente federale della FIGC, ha parlato a a margine del forumpresso il CONI a Roma. PAROLE – «Insiamo lontaninel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli, che è fondamentale. E vorrei aggiungere un dato che è significativo: negli ultimi 15sono stati realizzati 187 nuovinei paesi Uefa, in Polonia e Turchia ben 29, mentre nello stesso periodo qui ne sono stati inaugurati 5. L’incidenza è dell’1% degli investimenti totali inpa. Sono ...

Così Gabriele, presidente Figc, durante il convegno 'Il futuro degli stadi in' al Coni. 'Dobbiamo capire quale sia il modello che maggiormente si integra in una comunità. Pur ...Così Gabriele, presidente Figc, durante il convegno "Il futuro degli stadi in" al Coni. "Bisogna soffermarsi sull'esigenza di valorizzare due asset fondamentali, come l'impiantistica e ...Lo ha detto Gabriele, presidente della Figc, collegato da remoto al convegno in scena al Coni "Il futuro degli stadi in". "Vorrei aggiungere un dato che è significativo: negli ultimi ...

Calcio: Gravina, sugli stadi Italia lontana dal resto d'Europa - Calcio Agenzia ANSA

'Negli ultimi 15 anni in Turchia e Polonia 29 stadi nuovi, da noi solo 5', dice il presidente della Figc ROMA (ITALPRESS) - 'Oggi ci ritroviamo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - 'La candidatura degli europei di calcio 2032 e' la grande occasione per ammodernare gli impianti in Italia. L'evento ci darebbe una maggiore credibilita ...