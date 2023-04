Gravina: 'Italia indietro anni luce per gli stadi'. De Siervo: 'Problema con la burocrazia' (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi al Coni c'è un convegno sul "futuro degli stadi in Italia". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha dichiarato... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi al Coni c'è un convegno sul "futuro degliin". Il presidente della Figc, Gabrieleha dichiarato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (Calcio & Finanza) #Gravina: 'In #Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di… - AlfredoPedulla : #Gravina: “Stadi? In #Italia siamo lontani anni luce”. Il primo a essere in ritardo anni luce sulle riforme promess… - Frances06120882 : RT @AlfredoPedulla: #Gravina: “Stadi? In #Italia siamo lontani anni luce”. Il primo a essere in ritardo anni luce sulle riforme promesse ve… - MassimoArt38220 : @AlfredoPedulla Mi piace come i facinorosi anti-juventini parlino di un Gravina out e nel frattempo vogliano radiar… - Pall_Gonfiato : #Gravina tuona: 'In #Italia siamo lontani anni luce...gli #Europei 2032 sarebbero...' -