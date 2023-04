Gravina: 'Euro 2032 grande opportunità per l'Italia, ma serve modernizzare gli stadi' (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Figc Gabriele Gravina questa mattina è tornato a parlare della candidatura dell'Italia all'organizzazione dell'Europeo del 2032. "Ora parte una nuova missione - ha affermato in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Figc Gabrielequesta mattina è tornato a parlare della candidatura dell'all'organizzazione dell'peo del. "Ora parte una nuova missione - ha affermato in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Candidatura a Euro 2032? Una grande opportunità per il Paese' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Candidatura a Euro 2032? Una grande opportunità per il Paese' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Candidatura a Euro 2032? Una grande opportunità per il Paese' - apetrazzuolo : FIGC - Gravina: 'Candidatura a Euro 2032? Una grande opportunità per il Paese' - napolimagazine : FIGC - Gravina: 'Candidatura a Euro 2032? Una grande opportunità per il Paese' -