Grande Fratello Vip | vince Nikita Pelizon che ringrazia gli angeli

Dopo 197 giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia (forse decisamente troppi) siamo arrivati alla finale di Grande Fratello Vip. Ieri sera, lunedì 3 aprile, è andata in onda la finale della settima edizione da Cinecittà con Alfonso Signorini alla conduzione. Tra sorprese e incontri con le famiglie (tra cui l'arrivo dagli Stati Uniti finalmente del famoso Brad, marito di Giaele) alle 2 è andata in onda la proclamazione della vincitrice. Ad avere la meglio sui 6 finalisti in gara è stata Nikita Pelizon arrivata allo scontro finale con Oriana Marzoli. La puntata di ieri sera infatti è stata scandita da una serie di sfide incrociate, a partire dal ballottaggio tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, vinto da quest'ultimo. Si sono poi sfidati Alberto De Pisis con Giaele De Donà, Oriana e Edoardo Tavassi e ...

