Grande Fratello Vip: trionfa Nikita Pelizon (Di martedì 4 aprile 2023) È Nikita Pelizon la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo 197 giorni è lei a trionfare, seguita da Oriana Marzoli. Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale del Grande Fratello Vip, abbiamo visto Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. A questi, si è aggiunto un sesto finalista decretato nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ad avere la meglio è stato Alberto. Nikita Pelizon ha battuto Micol Incorvaia, Oriana Marzoli ha ottenuto più voti di Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis è stato preferito ... Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023) Èla vincitrice della settima edizione delVip. Dopo 197 giorni è lei are, seguita da Oriana Marzoli. Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale delVip, abbiamo visto Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e. A questi, si è aggiunto un sesto finalista decretato nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ad avere la meglio è stato Alberto.ha battuto Micol Incorvaia, Oriana Marzoli ha ottenuto più voti di Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis è stato preferito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - lacittanews : Il Grande Fratello Vip non sarà più a Cinecittà! E dove? A svelarlo ci ha pensato Davide Maggio: scopri i dettagli… - ioledamie : RT @Chiara_Bonati: “Sapevo che mi sarei divertito come un matto, e mi sono divertito come un matto. Spero di non averti deluso Grande Frat… -