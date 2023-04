Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e il regalo per Giulia Salemi che ha scioccato tutti [VIDEO] (Di martedì 4 aprile 2023) Poco prima della finalissima del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha deciso di omaggiare Giuia Salemi con uno splendido regalo, in occasione dei suoi 30 anni. Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 aprile 2023) Poco prima della finalissima delVip,ha deciso di omaggiare Giuiacon uno splendido, in occasione dei suoi 30 anni. Vediamo insieme cosa è successo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - Marygio74 : RT @vivailtrashhh: Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in bellezz… - Elena05751882 : RT @Michi01328: NIKITA VINCE QUESTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO!!!?? #donnalisi #nikiters #gfvip -