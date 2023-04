Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli dopo la finale viene sorpresa da Daniele Dal Moro (Di martedì 4 aprile 2023) Daniele Dal Moro che non ha potuto presenziare in studio, ha aspettato Oriana Marzoli all'interno di un mini van subito dopo la finalissima del Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 aprile 2023)Dalche non ha potuto presenziare in studio, ha aspettatoall'interno di un mini van subitola finalissima del Gf Vip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - GiovanniPicus : #grande fratello ha vinto nikita quella nel film di Luc Besson - accountnonmain : RT @si_trust: Perché noi sappiamo che il Grande Fratello sono stati loro ????? @DanieleDalMoro1 @OrianaGMarzoli #oriele #incorvassi #gioie… -