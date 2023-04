Grande Fratello Vip” | Nikita Pelizon vince la settima edizione

(Di martedì 4 aprile 2023) Ladel “Vip” si è conclusa dopo sei mesi con la vittoria diche ha battuto al rush finale Oriana Marzoli aggiudicandosi un montepremi di 100mila euro la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Terzo classificato, Alberto De Pisis. Appena fuori dal podio, al quarto posto, Sofia Giaele De Donà che non è riuscita ad avere la meglio su Alberto De Pisis. Quinto classificato, Edoardo Tavassi eliminato da Oriana Tavassi. Al sesto posto, Micol Incorvaia che ha perso la sfida al televoto con. Oriana Marzoli (Foto da video) Edoardo Tavassi con il padre Luciano (Foto da video)Il “Vip 7” è l’più lunga di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Vi ricordate del trasloco del #GFVip che vi ho annunciato mesi fa? Se per la casa bisognerà ancora attendere, ecco… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - sale_antonella : Nikita vince il Grande Fratello giustizia e stata fatta dajeeeeee. #GFVIP - malinconiastan : e con questa frase che ho nella mia bio da mesi concludo questo grande fratello “ io spero che il karma esista, per… -

Come Chiara Ferragni all'ultimo Festival di Sanremo, Sonia Bruganelli ha mostrato la stola con la scritta 'Pensati Libera' in occasione della finalissima delVip in onda lunedì 3 aprile. Un messaggio criptico che potrebbe nascondere un messaggio. GF Vip, Alfonso Signorini promuove Giulia Salemi: 'Sei la mia scommessa vinta' GF Vip, la ...In questa Finale delVip non mancano le sorprese e in particolare Alfonso Signorini ha fatto incontrare Micol Incorvaia con la sorella Clizia , regalando al pubblico un momento dolcissimo di affetto ...Dopo la vittoria di Alberto De Pisis contro Milena Miconi , ci sono ancora tre votazioni aperte per conquistare lo scettro del vincitore della settima edizione del Gf Vip . I tre televoti vedono in ...

GF Vip, la finale: vince Nikita Pelizon, seconda Oriana Marzoli, terzo Alberto de Pisis. Delusione per Tavassi leggo.it

La regina del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon. È lei la Vip preferita, la più votata, quella più amata in assoluto. Non ce l'ha fatta Oriana Marzoli. Non ce l'ha fatta nemmeno Alberto De Pisis, ...Nikita Pelizon ha vinto l'edizione numero 7 del Grande Fratello Vip. Ecco tutti gli eventi della serata. I dettagli sulla finale.